В России решили открыть «Талибан тур»

В России могут открыть фирму «Талибан тур» для поездок в Афганистан

Российский предприниматель Анатолий Аронов подал заявку на регистрацию товарного знака «Талибан тур» для поездок в Афганистан. Об этом сообщил RT .

Бизнесмен отметил, что после решения Верховного суда о приостановлении запрета на деятельность «Талибана»* в России он принял решение закрепить право на бренд за собой.

Аронов пояснил, что туристическая фирма планирует отправлять в Афганистан малые группы туристов от трех до пяти человек сроком до двух недель для знакомства с местной культурой.

Верховный суд 17 апреля временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан»* в стране, действовавший с 2003 года.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отмечал, что приостановка запрета деятельности «Талибана»* на территории России стала политическим решением.

*Движение признано террористическим и запрещено в РФ.