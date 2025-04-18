В РПЦ назвали приостановку запрета «Талибана» в России политическим решением

Приостановка запрета деятельности «Талибана»* в России — это политическое решение. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на радиостанции «Говорит Москва» .

«Я думаю, что это решение — политическое. Его разумность и обоснованность, на мой взгляд, объясняется теми задачами, которые государство ставит в области внешней политики», — сказал он.

По словам Кипшидзе, решение о «Талибане»* не имеет отношения к церкви.

Ранее Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, просившей приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. Исковое заявление поступило в суд 31 марта. Разбирательство прошло в закрытом формате. Движение находилась в списке запрещенных более 20 лет.

В декабре прошлого года Совет Федерации поддержал закон, который позволяет исключить организации из списка запрещенных по решению суда, если иск подал генпрокурор или его заместитель.