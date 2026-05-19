В России оценили риск нападения акул на туристов в Египте

Мкртчян: за 30 лет в Египте зафиксировали не более пяти нападений акул на людей

Вероятность нападения акулы на туристов в Египте остается крайне низкой, несмотря на отдельные случаи в Красном море. Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, за последние 30 лет в Египте зафиксировали не более пяти нападений акул на людей, хотя на курорты страны ежегодно приезжали миллионы туристов. Отели продолжали работать в обычном режиме, а пляжи закрывали лишь на время, если хищника замечали у берега.

«Стать жертвой акулы надо постараться в Египте, потому что купаются миллионы людей, в Египет приезжает 30 миллионов человек. Ни один отель не закрывается. Пляжи бывают временно закрыты для купания, но есть же бассейны, их никто не закрывает», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что многие гостиницы оборудовали пляжи огороженными зонами, противоакульими сетками и другими средствами защиты.

«Красное море омывает и Израиль, и Иорданию, и Саудовскую Аравию, и везде акулы. С этим надо жить, надо, естественно, следить внимательно за знаками. Естественно, если акула появляется вблизи побережья, то пляжи тут же закрывают, акула уходит», — подчеркнул турэксперт.

Он также заявил, что туроператоры не фиксируют снижения интереса к Египту: напротив, спрос на это направление вырос на 12%.

Ранее Египет вошел в тройку самых травмоопасных направлений для российских туристов. В 2025 году на страну пришлось 18% страховых обращений, тогда как на Турцию — 34%, а на Таиланд — 27%.