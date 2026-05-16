«Эверия Лайф»: Турция и Таиланд попали в топ самых травмоопасных стран у российских туристов

Среди популярных у россиян стран отдыха выявлены три лидера по количеству страховых случаев. Наибольший риск для здоровья представляют Турция, Таиланд и Египет, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование «Эверия Лайф».

В 2025 году на Турцию пришлось 34% страховых обращений от российских туристов, на Таиланд — 27%, а на Египет — 18%. Среди прочих направлений, где зафиксированы страховые случаи, отмечены страны Европы, СНГ и Азии.

Травмы — основная причина обращений в страховые компании, на их долю приходится 58% случаев. Чаще всего туристы получают растяжения связок, ушибы, переломы и травмы суставов, добавило АБН24.