В Минтрансе призвали наказывать туроператоров за билеты на рейсы без разрешений

Туроператоров нужно привлекать к ответственности за продажу билетов на рейсы без официальных разрешений. Об этом глава Минтранса России Андрей Никитин сказал в интервью ТАСС на ПМЭФ-2026.

«Серьезная ответственность лежит на туроператорах, которые продают билеты, зная, что официального разрешения на полеты не будет. Это серьезный вопрос, и необходима ответственность за это», — сказал Никитин.

Ведомство решает эту проблему вместе с Минэкономразвития.

Ранее авиакомпании Air Anka и TailWind, не получившие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, успели продать туроператорам билеты до конца октября. Тысячи россиян застряли на турецких курортах в ожидании рейсов домой.

Туроператорам пришлось за свой счет продлевать путешественникам проживание в отелях Антальи, а затем вывозить самолетами других авиакомпаний.