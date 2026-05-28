Застряли тысячи россиян. Что случилось с туристами в Анталье
РСТ: тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Air Anka
Из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka на турецких курортах застряли тысячи россиян. Пока путешественники ждут вылетов на родину, туроператоры за свой счет продлевают им проживание в отелях Антальи.
Что произошло
В РСТ подтвердили, что с отменой рейсов столкнулись тысячи россиян, которые планировали вылететь из Антальи в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Сейчас туроператоры продлевают туристам проживание и ищут варианты замены рейсов. Путешественникам, которые еще не покинули Россию, предложили перенести даты вылета.
По данным Росавиации, перевозчик Air Anka продал свои провозные емкости туроператору Anex до конца октября. Авиакомпания сделала это, несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая.
«По согласованию с авиавластями Турции заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются. Дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет», — уточнило ведомство.
Оно добавило, что российские авиакомпании предложили туроператору свои провозные емкости. Anex и «Интурист», которые заказывали чартеры на лайнерах Air Anka, организуют вывоз туристов самолетами других перевозчиков.
Руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева в беседе с 360.ru подчеркнула, что туроператоры прикладывают все усилия для скорейшего решения вопроса.
«Предлагаем людям продлить проживание на курортах за наш счет, а для тех, кто еще находится в России, перенести даты поездки или оформить возврат. Со всеми заявками работаем точечно и подбирается наиболее выгодный для туристов вариант», — объяснила она.
Директор по связам с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева сообщила, что путешественников разместили в отелях, сейчас они ожидают информации о вылетах.
«В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально, в каждом конкретном случае будет предложен свой вариант возврата, как это было в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке», — добавила она.
Как действуют туроператоры
Эксперты отмечают, что после эскалации на Ближнем Востоке рынок научился хладнокровно действовать в подобных ситуациях.
«Важно, что туроператоры оперативно за свой счет продлевают туристам размещение. Ситуация, к сожалению, для российского выездного туризма не новая», — рассказал член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.
Он пояснил, что путешественникам предложат альтернативные варианты: перебронировать тур на более поздние даты или получить возврат.
Специалист подчеркнул, что ситуация не повлияет на всю полетную программу в Анталью, так как перевозки на курорт организуют много российских и турецких авиакомпаний.
Хорошо, что это случилось в начале летнего сезона, а не в августе, когда проблема могла бы быть критичной.
Мурадян также назвал высокой вероятность того, что в предстоящем летнем сезоне расписание будет корректироваться из-за геополитической ситуации и санкций.
Гарантии стопроцентного полета есть только у перевозчиков, которые имеют регулярный статус, но даже в их случае полеты могут сдвигаться из-за проблем с авиасообщением и введения мер безопасности.