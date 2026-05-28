Застряли тысячи россиян. Что случилось с туристами в Анталье

Из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka на турецких курортах застряли тысячи россиян. Пока путешественники ждут вылетов на родину, туроператоры за свой счет продлевают им проживание в отелях Антальи.

Что произошло

В РСТ подтвердили, что с отменой рейсов столкнулись тысячи россиян, которые планировали вылететь из Антальи в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Сейчас туроператоры продлевают туристам проживание и ищут варианты замены рейсов. Путешественникам, которые еще не покинули Россию, предложили перенести даты вылета.

По данным Росавиации, перевозчик Air Anka продал свои провозные емкости туроператору Anex до конца октября. Авиакомпания сделала это, несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая.

«По согласованию с авиавластями Турции заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются. Дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет», — уточнило ведомство.

Оно добавило, что российские авиакомпании предложили туроператору свои провозные емкости. Anex и «Интурист», которые заказывали чартеры на лайнерах Air Anka, организуют вывоз туристов самолетами других перевозчиков.