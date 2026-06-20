В Египте начали жестко бороться с любителями снимать «порочащий контент»

Туристическая полиция Египта начала охотиться за отдыхающими, снимающими «порочащий контент» и выкладывающими его в соцсетях. Об этом сообщил сайт «Турпром» .

Под такое определение могут попасть любые съемки египетской жизни с изнанки, показывающие страну с неприглядной стороны.

Так, из Египта депортировали американского блогера, который зашел в закрытый сектор гробниц в Долине царей в Луксоре и сделал там снимки на мобильный телефон, попытавшись подкупить смотрителей. Однако те отказались от взятки и сдали американца полицейским.

Теперь нарушителю пожизненно запрещен въезд в страну, а бдительным смотрителям выписали крупную премию. Авторы статьи предупреждают, что в Египте можно фиксировать только открыточные виды и не стоит даже пытаться дать взятку, иначе последствия могут быть самые неприятные.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд, потому что там их могут задержать правоохранительные органы США.