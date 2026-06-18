Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд из-за США

Официальный представитель МИД Мария Захарова снова призвала россиян отказаться от поездок в Таиланд — и на отдых, и по деловым вопросам. Об этом дипломат заявила журналистам на брифинге по текущим вопросам внешней политики, материал опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова предупредила о высокой угрозе задержания или ареста в Таиланде по запросам правоохранителей и спецслужб США. Страны связаны двусторонним договором о выдаче.

«Эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами», — заявила дипломат.

Американцы действуют без оглядки на власти Таиланда, отлавливая россиян, попавших в их поле зрения по той или иной причине. Кроме того, задержанные сталкиваются с угрозами со стороны спецслужб США, склоняющих их так к признанию вины.

Ранее МИД Таиланда заявил, что якобы страны безопасна для туристов из всех стран.