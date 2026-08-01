В АТОР назвали ошибочными рекомендации не ездить на Мальдивы и во Вьетнам

В Ассоциации туроператоров России назвали недостоверными рекомендации отказаться от осенних поездок на Мальдивы, Филиппины и во Вьетнам. Об этом заявила пресс-служба организации, сообщил ТАСС .

Специалисты подчеркнули, что распространенная в Сети информация о необходимости отказаться от поездок на Мальдивы, Филиппины и во Вьетнам содержит серьезные фактические ошибки и искажения, особенно в части, касающейся Мальдивских островов.

«Мы также считаем некорректным объединять Вьетнам, Филиппины и Мальдивы в одну группу „опасных направлений“, так как природа и сезонность рисков в этих странах кардинально различается», — подчеркнула пресс-служба.

В ассоциации отметили, что осенние погодные условия на популярных азиатских направлениях нельзя оценивать одинаково. Мальдивы расположены в экваториальной зоне, поэтому тайфуны и ураганы там не возникают и не проходят. С мая по октябрь на островах продолжается муссонный сезон: дожди могут быть сильными, но обычно остаются непродолжительными и нередко выпадают в ночное время.

Призыв отказаться от поездок во Вьетнам сочли «откровенно хайповым». Согласно прогнозу местной метеослужбы, в 2026 году страну могут затронуть один-три тайфуна — это меньше средних многолетних показателей.

На Филиппинах до конца года прогнозировали пять-семь тропических циклонов, однако такое количество соответствует обычным климатическим значениям.

Ранее пресс-служба ассоциации подчеркнула, что среди пострадавших от наводнения в Непале нет организованных российских туристов.