В Абхазии запустили кампанию по привлечению россиян «Дошираком»

Владельцы гостиниц в Абхазии начали активно завлекать российских туристов, предлагая им лапшу быстрого приготовления. Об этом сообщила Readovka.

Абхазские отельеры сняли ролик, где поется песня про «Доширак». Россиянам предлагают насладиться лапшой с живописным видом на местную природу.

По словам предпринимателей, они всегда рады российским туристам. Также они указали на отток приезжающих в отпуск граждан РФ.

Скандал разгорелся после того, как в июне сотрудница Министерства туризма Абхазии заявила, что на отдыхе россияне питаются дешевой лапшой. Эти слова возмутили абхазов, для которых туристы из России остаются одними из ключевых гостей.

Позже в Абхазии запустили необычный флешмоб с лапшой быстрого приготовления в поддержку россиян. В Сети начали выкладывать ролики с приготовлением «Доширака» на фоне красивых пейзажей.