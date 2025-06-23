Сотрудницу Минтуризма Абхазии сняли с должности после слов о бедных россиянах

Абхазский министр туризма Астамур Логуа снял с должности сотрудницу ведомства Кристину Лакербая, которая заявила, что республике не нужны «русские туристы за 300 рублей». Об этом сообщил «Sputnik Абхазия» .

Скандал разгорелся после того, как в Сети распространился ролик с совещания в министерстве. Лакербая во время мероприятия отметила, что стране не нужны туристы, питающиеся дошираками и не покупающие сувениры.

В результате из-за видео многие отдыхающие из России призвали к бойкоту черноморского курорта и стали отменять поездки.

После скандала министр выступил с обращением и подчеркнул, что в Абхазии рады всем туристам. По его словам, в культурном коде абхазского народа нет недоброжелательного отношения к гостям республики.

Логуа добавил, что слова чиновницы не выражали позицию министерства, сообщил RT. Глава ведомства также выразил надежду, что в 2026 турпоток в страну увеличится.