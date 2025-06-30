В Абхазии местные жители запустили флешмоб с лапшой «Доширак» в защиту туристов

В Абхазии развернулся необычный флешмоб с лапшой быстрого приготовления в поддержку российских туристов после резких высказываний чиновницы. Об этом сообщило издание «Интересная Россия» , отметив, что местные жители подчеркивают важность гостей для экономики региона.

Экс-сотрудница Министерства туризма Абхазии заявила, что россияне приезжают с малым бюджетом и питаются дешевой лапшой. Эти слова вызвали волну возмущения среди абхазов, для которых туристы из России остаются ключевыми гостями.

В ответ предприниматели и местные жители начали выкладывать видео с приготовлением «Доширака» на фоне живописных пейзажей. Флешмоб быстро набрал популярность, объединив тысячи участников.

Туристы также присоединились к акции, публикуя фото с лапшой и ироничными подписями. На кадрах можно увидеть отдыхающих разных возрастов, которые подчеркивают, что ценят в Абхазии не только еду, но и гостеприимство.

«Пусть чиновники считают деньги, а мы считаем закаты», — написал один из участников флешмоба.

В соцсетях также распространилась песня с припевом «Доширак в кармане, билет в руке», набравшая тысячи просмотров.

Ранее RT сообщил, что абхазскую чиновницу из Минтуризма уволили за скандальное высказывание о россиянах.