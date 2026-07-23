Туристка рассказала, как из ее ноги вынимали личинки после отдыха во Вьетнаме

Туристка и блогер Кристина приехала из Вьетнама с личинками песчаных блох в пятке и колене. О том, как ей поставили диагноз и сделали операцию, девушка рассказала корреспонденту 360.ru.

Кристина провела во Вьетнаме четыре месяца, последние дни посвятила пляжному отдыху.

Небольшое воспаление девушка почувствовала до возвращения в Россию, уже дома боль стала невыносимой и она обратилась к хирургу.

«Он смотрит и спрашивает: „Вьетнам или Таиланд?“ Я отвечаю: „Вьетнам, а что?“ Он говорит: „Ну, пойдем вскрывать“», — поделилась Кристина. Ногу тут же вскрыли под местным наркозом.

После операции пришлось пить антибиотики и полторы недели делать перевязки. Полное восстановление заняло месяц.

Все произошло в апреле, но поделиться в соцсетях историей Кристина решила только сейчас, чтобы предостеречь других туристов.

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