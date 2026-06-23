Смертельно опасная болезнь родом из тропиков. Что делать при симптомах мелиоидоза

Вирусолог Волчков: чаще всего мелиоидозом заражаются через раны

Raimund Franken/http://imagebroker.com/#/search/
Фото: Raimund Franken/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Россияне, которые любят отдыхать в тропических странах, рискуют подхватить мелиоидоз — особо опасное инфекционное заболевание. Вероятность столкнуться с ним становится особенно высокой после ураганов или сильных дождей.

Где можно заразиться

В июне Роспотребнадзор зарегистрировал случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. В экзотической стране женщина посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. Вероятно, именно там россиянка заразилась опасной инфекцией.

Ведомство уточнило, что подхватить болезнь можно в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. В их число входят такие страны — лидеры туриндустрии, как Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал и другие.

Возбудителем инфекции является бактерия Burkholderia pseudomallei — естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира. Заразиться можно через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями.

Также инфекция передается через попадание возбудителя в организм с воздухом, при употреблении зараженной пищи или воды, через контакт с больными животными. Симптомами мелиоидоза считаются высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Как защититься

Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать ряд мер профилактики.

Вирусолог Павел Волчков в беседе с 360.ru объяснил, что чаще всего заражение происходит через раны. В качестве примера он привел случаи, когда турист подхватывал болезнь из-за того, что сначала расчесывал место от укусов комаров, а потом туда попадала земля.

«Может, рукой потрогали почву где-то, взяли что-то с нее, а потом почесали рану», — отметил он.

Болезнь имеет инкубационный период с большим интервалом — симптомы могут наступить как через пару дней, так и через месяцы, уточнил эксперт.

IMAGO/Zoonar.com/Max 4e
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Max 4e/www.globallookpress.com

Он дал несколько советов, как себя вести, если мелиоидоз выявили у кого-то из членов семьи. При появлении симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

«Если вы понимаете, что близкий заражен, то нужно использовать перчатки при работе с ним, не пользоваться одними и теми же бытовыми предметами, не чесать себя, мыть руки после ухода за больным. Также нужно проветривать помещение», — уточнил специалист.

Вирусолог добавил, что обычно заражаются из-за попадания возбудителя в рану, а не воздушно-капельным путем. По его словам, зараженным прописывают антибиотики.

Волчков предупредил, что если бактерия распространилась и вызвала обширный сепсис, то возможен и летальный исход.

Он также назвал маловероятной возможность того, что вспышка мелиоидоза может возникнуть в России. Роспотребнадзор следит за ситуацией и оперативно выявляет случаи заражения, заключил вирусолог.

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