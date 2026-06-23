Смертельно опасная болезнь родом из тропиков. Что делать при симптомах мелиоидоза

Вирусолог Волчков: чаще всего мелиоидозом заражаются через раны

Россияне, которые любят отдыхать в тропических странах, рискуют подхватить мелиоидоз — особо опасное инфекционное заболевание. Вероятность столкнуться с ним становится особенно высокой после ураганов или сильных дождей.

Где можно заразиться

В июне Роспотребнадзор зарегистрировал случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. В экзотической стране женщина посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. Вероятно, именно там россиянка заразилась опасной инфекцией.

Ведомство уточнило, что подхватить болезнь можно в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. В их число входят такие страны — лидеры туриндустрии, как Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал и другие.

Возбудителем инфекции является бактерия Burkholderia pseudomallei — естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира. Заразиться можно через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями.

Также инфекция передается через попадание возбудителя в организм с воздухом, при употреблении зараженной пищи или воды, через контакт с больными животными. Симптомами мелиоидоза считаются высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.