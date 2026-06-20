Туристам рассказали, когда прогреется вода на пляжах Краснодарского края

Купальный сезон на черноморском побережье Краснодарского края стартует в конце июня. Вода прогреется до комфортных значений, сообщил РИА «Новости» представитель Краснодарского центра гидрометеологии и мониторинга окружающей среды.

Для туристов, по его словам, важна температура воды в Черном море, а не воздуха. Она прогреется до комфортных значений в +22…+25 градусов в конце июня.

«Наиболее высокие температуры ожидаются в самые жаркие дни лета для Кубани в июле и в августе», — заявил специалист.

Ранее купальный сезон официально открылся в Нижнем Новгороде. Температура воды в местных водоемах превысила отметку в +20 градусов. Дизайнер Анна Скороходова рассказала о фасонах купальников, модных в 2026 году.