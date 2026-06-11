В Нижнем Новгороде официально открыли купальный сезон

Жители Нижнего Новгорода могут открывать купальный сезон. Жара способствовала быстрому прогреву воды в реках и прудах выше +20 градусов, сообщила сайту NewsNN начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

По данным синоптика, особенно высокая температура, до +21 градуса, зафиксирована в реках. Стоячие водоемы прогрелись еще сильнее.

Наиболее благоприятными для отдыха станут предстоящие выходные, когда в городе ожидается до +27 градусов. Специалист напомнила о правилах безопасности, предупредив о риске судорог из-за холодной воды на глубине.