Стилист Скороходова рассказала, какие купальники будут модными летом-2026

В центральной России уже по-летнему тепло, и открытие купального сезона не за горами. Но какой купальник будет не только модным, но и выглядеть актуально? Дизайнер и основатель собственного бренда Анна Скороходова рассказала 360.ru, какие в этом сезоне будут в тренде, а какие лучше оставить на полке.

Сегодня актуальны минималистичные купальники с правильной посадкой из плотной ткани.

«Популярны оттенки: шоколадный, молочный, графитовый, сапфировый. Девушки, которые любят привлекать внимание, могут попробовать модные этим летом красный, апельсиновый, сливочный цвета. А оливковый, как всегда, красиво смотрится на загоревшей коже», — рассказала Скороходова.

Второй тренд — купальники в ретро-стиле: в графичные горох, полоску, с высокой посадкой. Сегодня актуальны и купальные костюмы в спортивном стиле: с топами-бра, рашгардами, чтобы можно было не только красиво лежать у бассейна, но и кататься на сап-бордах. А вот купальники со стразами, кислотных цветов и множеством завязок уже устарели.

О том, как перестать себя стесняться в купальнике, читайте в материале 360.ru.