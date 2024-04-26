Турэксперт Колосова: россияне на майские праздники отправятся в Москву и Петербург | 360°

Путешествия 26 апреля 2024, 12:55 Турэксперт Колосова: россияне на майские праздники отправятся в Москву и Петербург

Читать 360 в

Москва и Санкт-Петербург станут лидерами по числу туристов в майские праздники. Эти города в период длинных выходных проводят много событийных мероприятий, рассказала эксперт в сфере туризма Елена Колосова в беседе с РИАМО.

Так, в Москве продолжается международная выставка «Россия». В Петербурге музеи, арт-площадки и театры подготовили интересную программу для гостей, сообщил сайт kp.ru.

Реклама

Кроме того, россияне на майские праздники отправятся в Сочи и на курорты Краснодарского края. Там сейчас теплая погода, и цены пока что адекватные. Также в этот период пользуются спросом недолгие поездки по городам «Золотого кольца», отметила Колосова.