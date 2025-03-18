Таиланд сократит безвизовый режим для россиян с 60 до 30 дней

Таиланд планирует отменить 60-дневный безвизовый режим для 93 стран, в том числе для России и Китая. Об этом написало издание Bangkok Post .

«Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы приняли <…> решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса», — сообщило Министерство туризма и спорта Таиланда.

Против 60-дневного безвизового режима выступили представители сферы туризма, обслуживания и гостиничного хозяйства. Они заявили, что такая политика увеличивает риски нелегальной работы иностранцев и нарушения законодательства об иностранном бизнесе.

Таиланд остается одним из лидирующих направлений для отдыха россиян. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что при раннем бронировании туров можно сэкономить до 40%.

Таиланд возглавил список самых востребованных направлений для путешествий в марте. В это время года в Таиланде комфортные +30 градусов.