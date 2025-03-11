OneTwoTrip: Таиланд стал самой популярной страной для отдыха на море в марте

Таиланд возглавил список самых востребованных направлений для путешествий в марте. Отели здесь зарезервировали уже 12,5% туристов. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на аналитиков сервиса OneTwoTrip.

Эксперты утверждают, что в это время года в Таиланде комфортные +30 градусов. Перелет из России в одну сторону стоит около 35 тысяч рублей, а номер в отеле — примерно четыре тысячи рублей в сутки.

На втором месте ОАЭ, они привлекли 7% зарубежных заказов. Сервис сообщает, что улететь можно за 20 тысяч рублей, а стоимость номера в отеле составит семь тысяч рублей.

Вьетнам также популярен среди российских путешественников, его выбрали 3,8% отдыхающих. Аналитики считают, что период до апреля оптимален для поездки. Авиабилеты стоят примерно 40 тысяч рублей в один конец, а ночь в отеле обойдется в три тысячи рублей.