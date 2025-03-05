Турэксперт Горин: при раннем бронировании туров можно сэкономить до 40%

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, поделился информацией о популярных направлениях для летнего отдыха. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, среди лидеров по-прежнему остаются Турция, Египет и Таиланд, хотя наблюдается растущий интерес к Абхазии.

Специалист также напомнил россиянам о возможности сэкономить на отпуске, воспользовавшись акцией раннего бронирования, действующей до конца марта. Скидки могут достигать от 10% до 40%.

«Нужно учитывать, что благодаря тому, что курс рубля укрепился, оплачивать и бронировать путешествие на летний период за границу стало выгоднее», — добавил Горин.

В заключение он посоветовал планировать отдых на май–июнь, так как цены в этот период ниже, чем в пиковый сезон июля-августа. Средняя стоимость недельного отпуска на двоих варьируется от 150 до 350 тысяч рублей.