Таиланд с 15 сентября вдвое сократит срок безвизового пребывания для россиян
Власти Таиланда утвердили сокращение безвизового режима с рядом стран, включая Россию. Об этом сообщил ТАСС.
С 15 сентября граждане России смогут находиться на территории государства не 60 дней, а только 30.
Шестидесятидневный срок пребывания установили в 2024 году, до этого он также составлял один месяц.
Ранее глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу сообщил, что страну в 2025 году посетили порядка двух миллионов российских туристов.
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР СИ Цзиньпином, что готов ввести бессрочный безвизовый режим между странами, если китайская сторона также сочтет это полезным.