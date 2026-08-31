Таиланд с 15 сентября вдвое сократит срок безвизового пребывания для россиян

Власти Таиланда утвердили сокращение безвизового режима с рядом стран, включая Россию. Об этом сообщил ТАСС .

С 15 сентября граждане России смогут находиться на территории государства не 60 дней, а только 30.

Шестидесятидневный срок пребывания установили в 2024 году, до этого он также составлял один месяц.

Ранее глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу сообщил, что страну в 2025 году посетили порядка двух миллионов российских туристов.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР СИ Цзиньпином, что готов ввести бессрочный безвизовый режим между странами, если китайская сторона также сочтет это полезным.