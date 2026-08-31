Путин заявил о готовности перейти на постоянный безвизовый режим с Китаем

Россия готова ввести безвизовый режим с Китаем на постоянной основе, если власти КНР сочтут это полезным, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Си Цзиньпином в Бишкеке. Об этом сообщил ТАСС .

«Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу», — отметил глава государства.

Лидеры двух стран встретились в столице Киргизии на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это вторые их переговоры с начала 2026 года.

Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что в России планируют увеличить поток туристов из Китая. До 5,5 миллиона китайских туристов должны посетить страну к 2030 году. По словам вице-президента АТОР Александра Мусихина, в первой половине 2026 года Китай стал лидером въездного туризма в Россию.