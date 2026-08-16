Таиланд посетили два миллиона российских туристов в 2025 году

В 2025 году Таиланд посетили порядка двух миллионов туристов из России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер и глава МИД азиатской страны Сихасак Пхуангкеткеу.

«Мы очень счастливы, что приняли более двух миллионов гостей из России. Многие из них приезжают, получают очень приятные впечатления и возвращаются снова», — подчеркнул он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян назвал топ стран, которые привлекают больше всего российских туристов. Лидирующую позицию заняла Турция.

Вторую строчку занял Египет, показатели которого выросли более чем на 20% по сравнению с годом ранее, а третью — Вьетнам, укрепивший свои позиции в этом рейтинге.