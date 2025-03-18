Таиланд пока не сокращал сроки безвизового въезда для россиян

РИА «Новости»: россияне по-прежнему могут въезжать в Таиланд без виз на 60 дней

Россияне по-прежнему могут въезжать в Таиланд без виз на срок до 60 дней, решения сократить этот срок вдвое пока не приняли. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве иностранных дел королевства.

«Никакого решения по этому вопросу еще не принято. <… > Мы сможем более подробно осветить эту тему на пресс-брифинге в конце текущей недели», — говорится в ответе МИД.

Накануне издание Bangkok Post сообщило о планах отменить 60-дневный безвизовый режим для 93 государств, в том числе России и Китая. Таким образом власти страны хотят бороться с нелегальным бизнесом, который ведут иностранцы.

Паспорт самого Таиланда в январе занял 61-е место в мировом рейтинге документов. Подданные королевства могут въезжать без виз в 80 стран мира, наравне с гражданами Белоруссии, Намибии и не признанного Россией Косова.