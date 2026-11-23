Муж и жена из Москвы Павел Шабалин и Тамара Погосян решили добраться пешком до Владивостока и получили премию «Больше чем путешествие». Об этом сообщили на сайте премии.

Сейчас супруги находятся на территории Архаринского округа Амурской области — вскоре они должны дойти до Еврейской автономной области.

Поход, который уже длится 309-й день, начался с Красной площади 19 января. Путешественники пользуются такси и общественным транспортом только во время остановок в городах, чтобы посетить местные достопримечательности. Расстояние между местами ночевок Тамара и Павел преодолевают пешком. Супруги останавливаются в гостиницах и у неравнодушных россиян, следящих за приключениями москвичей.

Шабалин и Погосян стали победителями Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем путешественник». Торжественная церемония состоялась 18 ноября.

Ранее россиянам назвали свободный от толп маршрут по Золотому кольцу.