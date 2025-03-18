«Стоят тут, коровы». Немка оскорбила россиянку в Турции, но получила неожиданный отпор

На курортах в Турции проявляют неуважение к россиянам, нагло разводят и унижают. Такое мнение высказал поэт Николай Лакутин в беседе с «Царьградом» .

Собеседник издания поделился историей, которую ему рассказала его теща. На отдыхе в Турции мать его супруги сопровождала родственница, которая проживает в республике и знает турецкий и немецкий языки.

Россиянка и ее родственница с трудом понимали неразборчивую речь турецкого гида, и теща поэта переспросила его, попросив уточнения. За спиной у нее раздалось недовольное ворчание на немецком языке: «Стоят тут, коровы. Приехали, ни черта не понимают. Кто вас сюда звал?»

Родственница все поняла и дала отпор хамоватой немке. Она развернулась и высказала им все, что думает о поведении европеек. Женщины удивились, но извиняться не стали, рассказал собеседник издания.

Поэт также рассказал, что его тещу заселили в гостинице в «какую-то каморку с окошечком 40 на 40 сантиметров и видом на коммуникационные трубы». За улучшение условий потребовали плату. Получив затребованную сумму, персонал переселил гостью в комнату чуть лучше, но в ней был такой же бардак.

Лакутин возмутился таким отношением к россиянам в Турции.

«Могу ошибаться, но что-то думается мне, что такие ходы применяются только к русским туристам. Заселись американец или британец, их бы так разводить никто не посмел, а с нами так можно», — высказался поэт.

В средиземноморской провинции Мугла на юге Турции из-за выявленных нарушений по итогам проверок закрыли около 100 отелей. Масштабные проверки начались после пожара в провинции Болу, жертвами которого стали почти 80 человек.