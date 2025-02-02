Почти 100 отелей закрыли в турецкой курортной провинции

В средиземноморской провинции Мугла на юге Турции из-за выявленных нарушений по итогам проверок закрыли 95 отелей. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

Всего под проверку подпали 503 гостиницы и объекта расселения, за нарушения закрыли и опечатали до устранения недостатков 95 гостиниц, продолжают деятельность 392.

В Турции регулярно проводят проверку на основе постановления Минтуризма, изданного после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая. Тогда в результате пожара в отеле Grand Kartal погибли 78 человек, большая часть из которых — дети.

Ранее власти Турции распорядились опечатать как минимум 50 отелей в Анталье. Управление предпринимательства и инвестиций министерства культуры и туризма страны разослало срочное зашифрованное письмо губернаторам 81 турецкой провинции.