Визовый режим упростят для российских туристов при поездках в Китай

Россия и Китай обсуждают упрощение визового режима для российских туристов. Планируется, что изменения могут вступить в силу уже в следующем году. Проект документа о безвизовых групповых поездках находится на стадии подписания. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

Согласно предложенным изменениям, минимальное количество участников группы для получения визы может быть сокращено с пяти до трех человек. Также предполагается расширить список городов провинции Гуандун, включая Гонконг и Макао, куда можно будет совершать безвизовые поездки в составе группы, добавило СМИ.

В Минэкономразвития уточнили, что после подписания соглашения потребуется дополнительное согласование. Эксперты предполагают, что упрощение визового режима приведёт к росту количества семейных туристических поездок.

«Организовать группу из трех незнакомцев сложно, поэтому многие предпочитают оформлять индивидуальные туры», — пояснили в компании Go China.

Напомним, с 1 августа 2023 года возобновили соглашение о безвизовых групповых поездках. Согласно ему, группы от 5 до 50 человек могут путешествовать по Китаю в течение двух недель по организованным турам.