В Роспотребнадзоре заявили о неготовности пляжей Анапы к курортному сезону

Роспотребнадзор запретил открывать курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за новых случаев выбросов мазута. Об этом во время брифинга по подготовке к туристическому сезону сообщила глава ведомства Анна Попова, ее слова процитировал ТАСС .

«На сегодняшний день пляжи не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей», — заявила она.

Речь идет о 141 пляже Анапы и 9 пляжах Темрюка. По словам Поповой, несмотря на то, что отдыха на этих территориях запрещен, качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствует там всем нормам.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил альтернативы пляжному отдыху в Анапе. Он предложил туристам посещать экскурсии, спортивные и гастрономические мероприятия, а также объекты агротуризма.