Власти решили перестраховаться. Можно ли ехать отдыхать этим летом на Черное море

Роспотребнадзор сообщил, что побережье Анапы непригодно к курортному сезону. Эколог и блогер Георгий Каваносян рассказал 360.ru, куда в таком случае можно поехать отдохнуть на Черное море.

«Это касается только района эпицентра катастрофы — Анапы и Керчи. Что касается Феодосийского залива, Новороссийска, Геленджика — там от среднего до низкого риска. А на всем остальном побережье — я имею в виду остальную часть ЮБК, западный берег Крыма, Туапсинский район, Большой Сочи, Абхазия — там проблем не будет. То есть можно смело ехать и отдыхать», — рассказал он.

Собеседник 360.ru добавил, что власти решили перестраховаться, потому что оставшийся на дне мазут при высоких температурах начнет всплывать и превращать воду в эмульсию. При этом Каваносян выразил уверенность, что курортный сезон 2026 года состоится, поскольку весь мазут, который не смогли убрать сейчас, выбросит зимними штормами.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе все равно состоится, просто без пляжей.