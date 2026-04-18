Сочи уступил Калининграду первенство в бронированиях авиабилетов на майские

Калининград в 2026 году стал более популярным городом по количеству бронирований авиабилетов на майские праздники, чем Сочи. Об этом ТАСС сообщил сервис путешествий «Туту».

Первое место по числу бронирований авиабилетов заняла Москва (15%), а второе — Санкт-Петербург (11%). Калининград расположился на третьей строчке рейтинга, на него пришлось 10% заявок.

Согласно исследованию, среди зарубежных направлений пользуются популярностью поездки в Узбекистан, Турцию и Белоруссию.

Специалисты сервиса добавили, что на поездах россияне чаще всего ездят на майские праздники в Москву (30%), Санкт-Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%).

Ранее аналитики «Яндекс Маркета» обратили внимание на увеличение спроса на базовые и универсальные вещи для поездок. С началом весны россияне начали активно готовиться к сезону отпусков. Они стали чаще покупать очки, кепки, чемоданы, костюмы для плавания, средства для загара и защиты от солнца.