«Яндекс Маркет» отметил рост интереса россиян к покупке товаров для путешествий

С началом весны пользователи активно готовятся к сезону отпусков, бронируя жилье и выбирая товары для отдыха. Аналитики «Яндекс Маркета» отметили рост интереса россиян к покупке базовых и универсальных вещей для поездок, сообщила радиостанция Sputnik .

Наибольшим спросом пользуются одежда, аксессуары и косметика. В марте 2026 года продажи очков, кепок, средств для загара и защиты от солнца увеличились вдвое по сравнению с февралем. Спрос на панамы и чемоданы за тот же период вырос в 1,3 раза.

Эксперты также указали на увеличение интереса к детским товарам. Костюмы для плавания стали покупать в 1,3 раза чаще, а шлепанцы — в 1,2 раза.