Схема обмана отпускников. Россиян призвали не доверять звонкам из посольства

Перед сезоном отпусков мошенники стали чаще прибегать к обману под предлогом оформления виз. Они используют многоступенчатую схему, чтобы выманить данные, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Мошенники продолжают адаптировать свои схемы под актуальные жизненные ситуации граждан, и тема оформления виз по-прежнему остается одной из точек входа для атак, особенно в сезон отпусков», — рассказал он.

Аферисты, по словам депутата, специально обманывают тех, кто действительно подал документы на визу. Звонок не вызывает подозрений, потому что мошенники представляются сотрудниками посольств и лишь потом используют стандартные методы психологического давления, вроде угрозы взлома аккаунта на «Госуслугах», мифа о безопасных счетах, обвинений в финансировании терроризма.

