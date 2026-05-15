Россиянам рассказали о способах защиты аккаунтов от мошенников

Лучшая защита от аферистов — поддерживать аккаунты в порядке, не сообщать никому личные данные и СМС-коды, а также применять современные способы входа, например, беспарольную авторизацию. Об этом заявила руководитель «Яндекс ID» Ася Статьева в беседе с РИА «Новости» .

Она отметила, что даже сложный пароль не представит 100% защиту от мошенников.

«Лучшие способы защититься от фрода и мошенников — поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, не передавать персональные данные и коды из СМС третьим лицам и использовать современные методы входа — например, беспарольную авторизацию», — сказала эксперт.

По ее словам, для удобства можно настроить беспарольный вход — безопасный способ, не требующий запоминания сложных паролей. Он работает через цифровой ключ на устройстве, подтверждаемый отпечатком пальца или распознаванием лица.

Такой ключ хранится только на самом гаджете и никуда не передается. Его невозможно перехватить, скопировать или применить на фальшивом сайте.

Кроме способов, которые настраивают сами пользователи, у многих компаний есть встроенные антифрод-системы. При подозрении они автоматически запрашивают дополнительный фактор подтверждения — чаще всего СМС-код.

Ранее стало известно, что аферисты создают поддельные сайты, которые маскируются под официальные списки так называемых неблокируемых ресурсов. Так они играют на желании людей перепроверить любую информацию.