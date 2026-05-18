В МВД призвали россиян скрывать личные данные для защиты от госдоксинга

Россиянам посоветовали скрывать личные данные, чтобы защититься от государственного доксинга. Об этом заявили в телеграм-канале Киберполиции.

Одним из ярких примеров ведомство назвало украинский сайт «Миротворец». Там выкладывают данные российских военных, журналистов, общественников и обычных граждан, чья позиция не устраивает Киев.

Эту информацию, как отметили в МВД, могут использовать для шантажа, мошенничества, давления на родственников и даже терактов. В Cеть попадают не только данные самого человека, но и его семьи, место работы, круг общения и маршруты передвижения.

«Важно понимать: сегодня объектом подобного интереса могут стать не только военнослужащие или государственные служащие. Причиной внимания может быть профессия, участие в общественной деятельности, публикации в социальных сетях или даже родственные связи», — уточнили в ведомстве.

Россиянам порекомендовали убрать из открытых профилей домашний адрес, телефоны и данные близких, перестать публиковать фото с геолокацией и деталями маршрутов, а также внимательнее относиться к настройкам приватности.

Накануне в базу «Миротворца» внесли популярного российского блогера, которого в сети прозвали «человеком-валерьянкой».