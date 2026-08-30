Серфер из Москвы провел три дня в миграционной тюрьме на Шри-Ланке

Миграционные органы Шри-Ланки депортировали россиянина по обвинению в нелегальном ведении бизнеса. Мужчина провел три дня в местной тюрьме и лишился 120 долларов. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Во время путешествия по Азии москвич поехал на Шри-Ланку заниматься серфингом. По прилете его задержали, обвинив в незаконном ведении бизнеса. Мужчина все отрицал.

Он провел в миграционной тюрьме три дня, дожидаясь депортации. В камере было душно и кормили острой едой. Соседом россиянина стал неадекватный китаец, который часами дергал дверную ручку, скандалил и запирался в душевой.

После освобождения серфер улетел во Вьетнам. Только там он обнаружил, что из вещей пропали 120 долларов.

Ранее на Шри-Ланке избили другого серфера из России. Он отказался платить слишком большую сумму за ремонт доски.