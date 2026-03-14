Толпа местных на Шри-Ланке избила россиянина за «испорченную» доску для серфа

На Шри-Ланке толпа местных жителей избила россиянина. Конфликт начался из-за отказа мужчины платить за «испорченную» доску для серфинга, сообщил телеграм-канал Shot .

Туристы из Москвы занимались серфингом в Велигаме. Мужчина встал на арендованную доску, но не смог поймать волну и столкнулся с местным серфером. В результате на его борде появилась трещина.

Мужчине выставили счет на 25 тысяч рупий (около шести тысяч рублей) за ремонт доски. Ему объяснили, что это особенная доска из кокоса, и на ее восстановление потребуется семь дней.

«Когда россияне не согласились на такую огромную сумму и предложили в два раза меньше, агрессивный местный выхватил из рук девушки телефон. Началась потасовка — сразу 15 ланкийцев окружили пару. Мужчина получил травму уха», — отметили авторы публикации.

Когда полиция прибыла на место, телефон россиянам вернули, но с условием: они должны заплатить за ремонт доски. Иначе им грозили проблемы с законом и высылка из страны.

Как позже объяснили опытные путешественники, такие случаи могут быть частью мошеннической схемы. Из-за большого числа серферов на пляже легко инсценировать столкновение досок.

Два года назад российских туристов избили толпой возле дорогой гостиницы в Турции. Путешественники возвращались из ресторана, когда на них на полной скорости вылетел скутер с пьяным турком за рулем. Затем местные жители начали оскорблять россиян, завязалась драка.