Сбор туристического налога в Анапе приостановили до конца 2025 года

В Анапе с 1 января 2024 года до 31 декабря 2025 года приостановили сбор туристического налога. Такое решение приняли депутаты на 74-й сессии городского совета, сообщила пресс-служба администрации курорта.

Предполагается, что временное прекращение взимания туристического сбора окажет поддержку представителям санаторно-курортной и гостиничной индустрии, которые понесли ущерб от последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе.

«Мы поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС. Уверен, что эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов», — заявил мэр Анапы Василий Швец.

Пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не получили разрешений от Роспотребнадзора на работу из-за продолжающихся выбросов мазута из Черного моря. Однако туристы в Анапе, несмотря на предупреждения спасателей, проникли на закрытые из-за разлива мазута пляжи и искупались в море.

Накануне небольшие выбросы мазута убрали на одном участке побережья Анапы. Мелкую фракцию выбросило на берег возле отеля «Пляжный поселок».