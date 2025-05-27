Небольшие выбросы мазута убрали на одном участке побережья Анапы

В Анапе на одном участке побережья 27 мая убрали незначительные мазутные пятна. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Мелкую фракцию нефтепродуктов выбросило на берег возле отеля „Пляжный поселок“ в Анапе. Это обнаружила команда из Выселковского района во время ежедневного утреннего мониторинга», — отметили в оперштабе.

Недавно произошедший выброс мазута быстро ликвидировали. На других участках пляжа Анапы новых загрязнений не нашли.

После ЧП с танкерами на побережье Краснодарского края выделили 41 место для сбора и вывоза песка, загрязненного мазутом. На данный момент основные работы по очистке пляжей уже выполнены, и случаи разлива нефтепродуктов на побережье стали происходить реже.

Ранее в Анапе группа водолазов выполнила 166 погружений и подняла со дна 88 мешков с мазутом. Работы велись в районе устья реки Можепсин. Роспотребнадзор проверил пляжи черноморского побережья. В Новороссийске, Крыму и Севастополе вода, песок и воздух соответствуют нормам.