С начала года Таиланд посетили около 850 тысяч туристов из России

Путин: с начала года Таиланд посетили около 850 тысяч российских туристов

Около 850 тысяч российских туристов побывали в Таиланде с начала 2026 года. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Российский лидер отметил активный рост туристических потоков между странами.

«Динамично развиваются туристические обмены. В 2025 году Таиланд посетили почти два миллиона россиян, а с начала текущего года — уже около 850 тысяч человек», — сказал Путин.

В ответ Чанвиракун подчеркнул важность отношений с Россией и выразил готовность развивать их дальше.

Президент также отметил, что политические, экономические и гуманитарные связи между странами развиваются конструктивно в самых разных сферах, имеют богатую историю и традиции.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Объединение включает в себя 11 стран, включая Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Филиппины.