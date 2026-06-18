Путин: саммит Россия — АСЕАН прошел в дружеской и деловой атмосфере

Россия и АСЕАН на саммите удалось поработать продуктивно, мероприятие прошло в деловой и дружеской обстановке. Об этом на пленарном заседании заявил президент Владимир Путин.

«Нам удалось хорошо и продуктивно поработать. Встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что в саммите участвуют лидеры стран, главы их правительств, государственные деятели и ведущие политики из всех членов АСЕАН, а также лично генеральный секретарь объединения.

Глава государства указал, что странам — членам ассоциации необходимо переходить на национальные валюты в финансовых расчетах.

«Важно переходить по коммерческим сделкам на национальные валюты, упрощать административные процедуры и устранять оставшиеся торговые барьеры. Хорошие возможности для этого имеются», — добавил президент России.

Ранее Путин заявил, что АСЕАН выдержала испытания временем.