РЖД анонсировали запуск «Литературного экспресса» из Москвы в Ясную Поляну

Туристические маршруты РЖД на сезон 2027–2028 года значительно расширились. Речь идет о формате поезда-отеля, который делает длительные остановки, чтобы пассажиры посетили музеи и достопримечательности в других городах. Среди новых маршрутов — «Литературный экспресс», который свяжет Москву и Ясную Поляну, где находится усадьба классика русской литературы Льва Толстого. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В маршрут войдут остановки в Щекине, Ясной Поляне и Туле, где пассажиры смогут выйти, чтобы посетить знаковые места, а после продолжить путешествие. Общее количество туристических поездов увеличится до 131, из которых 87 станут дальними.

Среди новых направлений — «Волжские просторы» с отправлением из Москвы через Самару и Астрахань, «Ржевский рубеж» с проездом через Ржев и Торжок, «Три столицы», в котором пассажиры смогут увидеть красоты не только Москвы, но еще и Казани и Ижевска.

Для любителей севера запустят состав «Вокруг Ладоги», который пройдет через

Сортавалу, Выборг и Санкт-Петербург, а поезд «Кинорейс» повезет пассажиров через Тольятти и Самару.

«Новые маршруты будут интересны как любителям городских экскурсий, так и созерцателям природных красот. Некоторые поезда назначены к определенным событиям или датам», — отметили в пресс-службе.

Билеты поступят в продажу за 180 суток до отправления. Купить можно как простой проездной, так и полноценный тур с включенными экскурсиями.

В список новых туристических маршрутов также попал поезд «Огни Москвы». Вечером пассажиры смогут проехать по круговому маршруту МЦК. Это новый формат путешествия в городском пространстве.