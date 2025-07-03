Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Российское правительство официально признало Исламский Эмират Афганистан. Об этом МИД Афганистана сообщил в блоге на платформе X .

Афганское внешнеполитическое ведомство заявило об этом после встречи в Кабуле посла России Дмитрия Жирнова с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

«В ходе встречи российский посол официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Охарактеризовав этот шаг как исторический, он подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между Афганистаном и Россией», — уточнили в афганском МИД.

До этого спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Россия признала Исламский Эмират Афганистана, писал RT.

В начале июня Афганистан назначил посла в России. Им стал госдеятель в правительстве талибов Мовлави Гул Хасан.