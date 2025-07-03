Сегодня 23:12 Талибы первые подняли свой флаг над посольством Афганистана в Москве Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Над посольством Афганистана в Москве вывесили введенный «Талибаном» флаг. Об этом сообщил
ТАСС.
Дипломаты установили флаг Исламского эмирата Афганистан, представляющий белое полотнище с нанесенными на нем словами. Талибы приняли новый официальный символ государства вместо трехцветного флага, который использовали прежние власти.
Ранее стало известно, что российское правительство
официально признало Исламский Эмират Афганистан. Об этом объявили встречи в Кабуле посла Дмитрия Жирнова с министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки.
В первых числа июня свою работу начал посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан. Также вступило в силу решение суда о приостановке запрета «Талибана» в России, писал
RT.
04 июля 2025 00:29 Запад потребовал хоронить наемников ВСУ на Украине
04 июля 2025 00:14 В Замбии слониха убила двух туристок в национальном парке
04 июля 2025 00:14 «Цена за идиота». В Раде обрушились на Зеленского из-за Днепропетровской области
04 июля 2025 00:02 «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» начала готовиться к закрытию
Сегодня 23:58 Проверку дипломов и аттестатов в федеральном реестре продолжили в Подмосковье
Сегодня 23:56 Киевляне подготовились к ночи в метро из-за угрозы атаки дронов Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте