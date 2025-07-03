Талибы первые подняли свой флаг над посольством Афганистана в Москве

Над посольством Афганистана в Москве вывесили введенный «Талибаном» флаг. Об этом сообщил ТАСС.

Дипломаты установили флаг Исламского эмирата Афганистан, представляющий белое полотнище с нанесенными на нем словами. Талибы приняли новый официальный символ государства вместо трехцветного флага, который использовали прежние власти.

Ранее стало известно, что российское правительство официально признало Исламский Эмират Афганистан. Об этом объявили встречи в Кабуле посла Дмитрия Жирнова с министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки.

В первых числа июня свою работу начал посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан. Также вступило в силу решение суда о приостановке запрета «Талибана» в России, писал RT.