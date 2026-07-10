Россиянка взыскала с МВД почти 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

Приморский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании с МВД в пользу истицы почти 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Женщина отправилась с сыном в Таиланд. Тайские пограничники обнаружили техническую ошибку в машиночитаемой строке. Загранпаспорт туристки аннулировали. Она провела весь день в камере временного содержания и была вынуждена за свой счет вернуться в Россию.

Гражданка подала иск о взыскании 298 471 рубля. МВД полностью возместило истице убытки и сделало новый паспорт, но подало апелляцию о снижении выплаты за моральный вред. Суд постановил оставить изначально назначенную сумму 50 тысяч без изменений.

Ранее российских туристов предупредили о рисках срыва туров в Египет и Таиланд из-за задержки платежей контрагентам. Это может происходить из-за роста цен на перелеты.