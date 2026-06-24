Российских туристов предупредили о рисках срыва туров в Египет и Таиланд из-за задержки платежей контрагентам

Преподаватель кафедры гуманитарных наук Финансового университета Ярослав Климов сообщил о рисках, связанных с покупкой туров в Египет, Таиланд и Вьетнам. По его словам, некоторые туроператоры задерживают платежи контрагентам из-за роста цен на перелеты, написал «ФедералПресс» .

Климов рекомендует туристам внимательно изучать договоры и проверять туроператоров в реестре Ростуризма. Это поможет избежать потери денег при отмене рейса или срыве заезда. Особенно осторожными следует быть с предложениями от небольших компаний, предлагающих туры по заниженным ценам.

Эксперт отметил, что основная причина проблем — финансовая нестабильность отдельных туроператоров. Они сталкиваются с ростом цен на авиаперевозки, снижением прибыльности и оттоком клиентов. В результате некоторые компании начали задерживать расчеты с отелями и авиакомпаниями, что создает риски для туристов.

Также полезно проверить, входит ли туроператор в систему страхования ответственности. В этом случае часть денег можно вернуть через страховую компанию. При подписании договора с турфирмой стоит внимательно читать разделы, касающиеся условий отмены и возврата денег.

Перед покупкой тура рекомендуется проверить туроператора на сайте Ростуризма и в реестре туроператоров, а также почитать свежие отзывы на независимых площадках.