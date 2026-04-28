Россияне стали в 2-3 раза чаще брать в мае туры в Китай и Вьетнам

Tez Tour: спрос на майские туры в КНР и Вьетнам подскочил в 2-3 раза

Россияне стали чаще покупать туры в Китай и Вьетнам на майские праздники по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Спрос на путешествия в Китай увеличился в два раза, а во Вьетнам — в три по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«На этом фоне Таиланд частично уступил позиции топа Юго-Востока Азии, но тоже нарастил объем», — отметили в пресс-службе.

Туроператор предположил, что главной причиной изменений стал безвизовый режим с Китаем, расширение перевозок в Азию и перераспределение спроса на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Традиционно среди зарубежных направлений лидирует Турция. На Армению, Грузию, Азербайджан и Узбекистан приходится примерно 15% туров, на Египет — 10%. Мальдивы, Сейшелы и Маврикий считаются премиальным сегментом, его выбирают порядка 5% туристов.

