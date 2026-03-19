Россияне стали стали реже срываться в спонтанные поездки

РСТ: россияне стали реже путешествовать в 2026 году

Россияне в 2026 году стали реже отправляться в спонтанные поездки — прежде всего речь идет о коротких путешествиях в праздники или выходные. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» .

По его словам, помимо основного отпуска многие раньше планировали дополнительные поездки, однако с начала года спрос на такие путешествия заметно снизился.

«Мы видим, что с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать», — пояснил Уманский.

В результате это отразилось на общей динамике внутреннего туризма: с января по середину марта количество бронирований гостиниц сократилось на 3,8% по сравнению с прошлым годом. Также снизилось число забронированных ночей на летний сезон — примерно на 1%.

Уманский отметил, что подобная коррекция после нескольких лет активного роста естественна.

Глава комитета по цифровизации РСТ Дарья Кочеткова рассказала, что гостиницы в Крыму путешественники стали бронировать в 1,5 раза чаще.