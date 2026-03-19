Гостиницы в Крыму стали бронировать в 1,5 раза чаще

Путешественники стали чаще бронировать летом и весной гостиницы. Показатели этого года выросли в 1,5 раза, заявила глава комитета по цифровизации Российского союза туриндустрии Дарья Кочеткова.

Представитель РСТ обратила внимание на растущую востребованность полуострова среди туристов. По ее словам, в этом году республика поднялась с 18-го на девятое место рейтинга самых популярных регионов для отдыха.

«Плюс 49% год к году растут бронирования в Крым», — добавила она.

Помимо полуострова, в список лидирующих туристических направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская область и Татарстан.

Кочеткова отметила, что в среднем ночь в крымской гостинице обходится туристу в 6,5 тысячи рублей. Она предположила, что путешествия в республику стали популярнее благодаря открытию новых дорог.

